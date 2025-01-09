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Генсек ОИС: Мы постоянно поддерживаем позицию Азербайджана

First News Media21:20 - Сегодня
Генсек ОИС: Мы постоянно поддерживаем позицию Азербайджана

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и члены делегации - депутаты Милли Меджлиса Самед Сеидов, Фазиль Мустафа, Джаваншир Пашазаде и Рашад Махмудов по приглашению председателя Совета Меджлиса Саудовской Аравии Шейха Мухаммеда бин Абдуллы Аль Аш-Шейха совершили визит в эту страну.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в УМК, в рамках визита Аллахшукюр Пашазаде и члены делегации встретились 8 января в штаб-квартире Организации исламского сотрудничества в Джидде с генеральным секретарем структуры Хисейном Брахимом Тахой.

На встрече шейх уль-ислам передал генеральному секретарю ОИС приветствия Президента Ильхама Алиева.

А. Пашазаде подчеркнул, что Азербайджан стал членом ОИС в 1991 году - еще до распада Советского Союза, и сообщил, что эти связи, заложенные великим лидером Гейдаром Алиевым, в настоящее время развиваются Президентом Ильхамом Алиевым.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов в своем выступлении отметил, что поддержка Генерального секретариата ОИС и государств-членов в справедливой борьбе нашей страны в период оккупации Арменией азербайджанских территорий, во время Отечественной войны и после нее высоко оцениваются. В то же время, подчеркивалось, что резолюции и заявления, принятые Организацией относительно конфликта, имеют большое значение.

В ходе встречи были высказаны мнения о парламентской дипломатии и доведена до внимания работа, проводимая нашей страной в рамках Парламентского союза ОИС.

Председатель УМК с удовлетворением отметил проведение 5-6 ноября в Баку в рамках СОР29 по инициативе и под патронажем Президента Ильхама Алиева Глобального Бакинского саммита религиозных лидеров, организованного Управлением мусульман Кавказа совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями, Мусульманским советом старейшин и Программой ООН по окружающей среде и активное участие заместителя генерального секретаря ОИС в этом мероприятии.

Выступивший затем генеральный секретарь ОИС отметил, что «они всегда поддерживают позицию Азербайджана», и выразил удовлетворение успешным проведением мероприятия COP29 и участием в конференции.

Отметив, что министерские заседания, проведенные ОИС совместно с Азербайджаном, оказали особое влияние на укрепление эффективного сотрудничества, Х.Б. Таха подчеркнул, что проведение 16-го саммита глав государств и правительств ОИС в Азербайджане в 2026 году является показателем доверия государств-членов ОИС к нашей стране.

В завершение встречи генеральный секретарь ОИС попросил шейх уль-ислама передать его приветствия Президенту Азербайджана.

Шейх уль-ислам пригласил Х.Б. Таху посетить с визитом нашу страну.

Отметим, что визит делегации в Саудовскую Аравию под руководством председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде продолжается.

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