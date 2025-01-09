В двух столичных районах возникнут перебои в подаче газа

На некоторых территориях Абшеронского района, Бинагадинского и Наримановского районов Баку 10 января временно будет приостановлено газоснабжение.

Об этом говорится в сообщении ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в связи с ремонтно-восстановительными работами на ГРС "Дигях" с 10 января с 10:00 и до завершения работ планируется временное прекращение газоснабжения в Бинагадинском районе, промысловой зоне поселка Бинагади, дороги Баксол, Бинагадинского шоссе, части поселка М.А.Расулзаде и в Абшеронском районе, в селах Фатмаи, Горадиль, Дигях, Мухаммади и прибрежной части села Новханы.

Также в связи с ремонтно-монтажными работами на улице Дж.Гаджибейли в Наримановском районе завтра с 10:00 будет приостановлено газоснабжение потребителей на улицах Буньядзаде, Казымзаде, Н.Шахбазова, Дж.Гаджибейли, Бакиханова.