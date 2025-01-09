В Азербайджане зачитан приговор обвиняемым в госизмене

Завершился судебный процесс по уголовному делу лиц, обвиняемых в государственной измене.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Фахмина Гумметова в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор.

Решением суда Хиджран Гасанов приговорен к 18 годам, Надим Мехтиев к 16 годам и 6 месяцам, Шамси Гасымов к 15 годам, Дагестан Гусейнов к 9 годам, Эльмеддин Агаев к 7 годам, Агасиф Агаев к 7 годам лишения свободы.

Отметим, что государственный обвинитель запросил для Хиджрана Гасанова 19 лет, для Надима Мехтиева 15 лет, для Шамси Гасымова 17 лет, для Дагестана Гусейнова 9 лет, для Эльмеддина Агаева 8 лет, для Агасифа Агаева 8 лет лишения свободы. Службой государственной безопасности им было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса.