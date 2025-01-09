Папа Франциск рассказал о значимости COP29

Глава Римской католической церкви Папа Франциск подчеркнул значимость прошедшей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 9 января на традиционной ежегодной встрече, организованной для руководителей дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, Папа Франциск напомнил, что на COP29 в Баку были приняты решения о предоставлении большего количества финансовых ресурсов мероприятиям, связанных с климатом.

«Считаю, что это позволит выделить ресурсы для многих стран, которые сильно пострадали от климатического кризиса и обременены огромным экономическим долгом. Имея это в виду, я прошу богатые народы простить долги странам, которые никогда не смогут их выплатить. Это не просто акт солидарности или щедрости, но, прежде всего, акт справедливости перед лицом новой формы неравенства, о которой мы сегодня все больше осознаем - «экологического долга», который существует особенно между Глобальным Севером и Югом. Кроме того, в свете этого «экологического долга» важно найти эффективные способы трансформации внешних долгов бедных стран в эффективную, творческую и ответственную политику и программы, способствующие комплексному развитию человеческого потенциала», - отметил Папа Римский.

Понтифик подчеркнул готовность Святого Престола сопровождать этот процесс и сказал: «Мы знаем, что больше нет никаких границ или политических и социальных барьеров, за которыми мы можем спрятаться».

На встрече также присутствовал посол нашей страны при Святом Престоле Ильгар Мухтаров.

Отметим, что обращение Франциска к участникам зачитал сотрудник Ватикана.