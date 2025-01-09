В Агдаме впервые в Азербайджане будут производиться зарядные устройства для электромобилей

Общество с ограниченной ответственностью Eel Electric, действующее в Агдамском промышленном парке, впервые в Азербайджане начнет производство зарядных устройств для электромобилей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам сообщил технический директор компании Руслан Шыхалиев.

По его словам, продукция компании используется в ремонтно-восстановительных работах в Карабахском регионе: «В 2022 году наша компания стала резидентом Агдамского промышленного парка, а в сентябре 2024 года стартовало производство. На первом этапе производственного участка выпускаются панели управления в 0,4 кВ и электрические розетки в 6, 10 и 35 кВ. Работой на предприятии обеспечены 45 человек, в основном, это местные жители. На втором этапе планируется увеличить количество сотрудников до 70-80 человек. В ближайшее время планируется экспортировать произведенную продукцию за границу», - сказал он.