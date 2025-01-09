Во Франции в 2024 году обанкротились 66 тысяч компаний

В 2024 году во Франции обанкротилось более 66 000 компаний, что является рекордным уровнем с 2009 года, следует из отчета компании BPCE Observatoire.

«2024 год показал рекордный уровень с 66 422 банкротствами предприятий, что на 28% больше, чем в 2019 году, «базисном» году перед кризисом пандемии коронавируса в 2020-2022 годах. В общей сложности в 2024 году под угрозой оказались 260 000 рабочих мест», - говорится в отчете.

При этом в 2024 году о банкротстве объявили 5265 малых и средних предприятий, включая такие компании, как крупнейший производитель стекла Duralex или спортивную марку Le Coq Sportif. Эта цифра выросла на 51% по сравнению с 2019 годом.

Согласно исследованию, рекордное количество банкротств бизнеса связано с экономическим спадом, инфляцией и ростом процентных ставок, а также неопределенностью с точки зрения экономической политики.

Владельцы предприятий считают, что политическая неопределенность оказывает сильное влияние на деятельность их компании, и каждая вторая компания планирует отложить свои инвестиционные проекты, а 21% намерены их отменить. Компания прогнозирует дальнейший рост числа банкротств в бизнесе в 2025 году на уровне 68 000 предприятий.

Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг Франции превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Во второй половине 2024 года он вырос на 72 миллиарда евро и теперь составляет рекордные 3,303 триллиона евро.

Источник: РИА Новости