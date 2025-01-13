Азербайджанских таксистов ждут экзамены

13 февраля 2025 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередной экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на информацию ГЭЦ.

Кроме того, будут организованы экзамены для оценки результатов специальной подготовки ответственных лиц операторов международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом, а также водителей, занимающихся международными грузоперевозками.

Желающим принять участие в экзаменах, которые прошли соответствующую подготовку, необходимо создать "Личный кабинет" на сайте ГЭЦ (https://ekabinet.dim.gov.az/) и зарегистрироваться с 14:00 13 января до 18:00 31 января через предложенные сервисы:

1. Для водителей такси — оценка специальной подготовки по этическим нормам и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Ссылка на сервис

2. Для водителей, осуществляющих международные грузоперевозки — оценка подготовки и переподготовки.

Ссылка на сервис

3. Для ответственных лиц операторов международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом — оценка подготовки и переподготовки.

Ссылка на сервис

Инструкции по созданию "Личного кабинета" и пополнению счета необходимыми средствами можно найти по указанным ссылкам.

Участие в экзаменах платное. После регистрации в "Личном кабинете" кандидаты должны пополнить свой счет для оплаты участия в экзамене. Важно отметить, что оплаченная сумма не возвращается тем кандидатам, которые зарегистрировались, но не явились на экзамен.

Экзамены будут проводиться на компьютерах в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ, расположенном по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Сулеймана Сани Ахундова, 108 (рядом с ТЮРКПА). После завершения регистрации кандидаты смогут за 3-4 дня до экзамена распечатать "Пропуск на экзамен" с сайта ГЭЦ через сервис "Печать пропусков и результатов электронных экзаменов".

Продолжительность экзаменов — 1 час. Водителям такси будет предложено 20 тестовых заданий, охватывающих программу подготовки и нормативно-правовые акты, регулирующие этическое поведение и пассажирские перевозки. Ответственным лицам операторов международных пассажирских и грузовых перевозок, а также водителям международных грузовых перевозок будет предложено 25 заданий на профессиональную компетентность.

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Неправильные ответы не влияют на итоговый результат. Водители такси, набравшие 10 и более баллов, а также ответственные лица операторов международных перевозок и водители международных грузоперевозок, набравшие 15 и более баллов, считаются успешно сдавшими экзамен и получат соответствующие сертификаты.