Стали известны некоторые подробности убийства 23-летней Гюляры Мехдиевой, произошедшего 16 ноября в одном из домов на улице Хамзы Бабашова в Бинагадинском районе Баку.

Об этом изданию Qafqazinfo рассказал отец обвиняемого в преступлении Айхана Мехдиева и погибшей девушки Ага Мехдиев.

По его словам, у сына 2008 года рождения были психологические проблемы, в связи с которыми он проходил лечение. В последние месяцы состояние Айхана ухудшилось.

«Мой второй 16-летний сын страдает онкологическим заболеванием, мы лечим его в Турции. Большую часть каждого месяца я провожу рядом с ним в Анкаре. На сегодняшний день он прошёл уже девять курсов химиотерапии. За это время состояние Айхана тоже ухудшилось. Уже два месяца он не мог спать по ночам.

Ранее у него также были психологические проблемы. После лечения в 2022 году ему стало значительно лучше, в следующий раз он проходил лечение в 2025 году. Он обращался в Центр психического здоровья на "Монтино" к профессору Надиру Исмайлову, а позднее — к другому врачу, Самире ханум.

Я виню себя в том, что в последние месяцы не мог уделять Айхану достаточно внимания. Мать говорила, что он принимает снотворное и ему стало лучше. Но из-за другого сына, страдающего онкологическим заболеванием, мы не смогли уделять Айхану достаточно внимания», — рассказал Ага Мехдиев.

Он также сообщил, что после случившегося встречался с арестованным сыном в период следствия.

«Он до сих пор не в себе. Когда в конце встречи я поднялся, он спросил: “Я тоже пойду?” То есть он всё ещё не осознаёт происходящего. Я спрашиваю, кого он хочет увидеть, кто должен прийти к нему, но он снова молчит, он не в себе.

Я виню себя за то, что вовремя не отвёл его к врачу. На самом деле я звонил врачу, но тот сказал, что находится в отпуске. После этого я проявил халатность и не отвёл сына на приём. Мать давала ему снотворное, ему стало немного лучше, но затем состояние снова ухудшилось. Раньше он был очень хорошим ребёнком, самостоятельно поступил в Академию физической культуры и спорта и учился на втором курсе», — рассказал отец.

Ага Мехдиев подчеркнул, что никогда не делал различий между детьми и что отношения между ними всегда были хорошими.

«Когда Айхан находился в больнице, мы с Гюлярой приходили встречать его с цветами. Сейчас в социальных сетях некоторые пишут всё, что им вздумается, и высказываются, не зная обстоятельств. Но нельзя добивать того, кто и так упал. У нашей семьи и без того большое горе.

В нашей семье никогда не было различий между детьми. Дома до сих пор остались незаконченные рисунки дочери. Она всегда уделяла большое внимание своему творчеству. Эта трагедия стала для нашей семьи тяжёлым ударом», — добавил отец.

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