Лига Европы: Лига Европы: «Карабах» лидирует в матче с ФКСБ - ОБНОВЛЕНО

В матче VII тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" агдамцы вышли вперед со счетом 2:1.

22:00

За первые 7 минут матча между "Карабахом" и ФКСБ забито два гола.

На 1-й минуте полузащитник Леандру Андраде вывел "Карабах" вперед.

Через 6 минут гость сравнял счет.

21:53

Стартовал матч VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Главным судьей игры выступает словацкий рефери Филип Глова.

"Карабах": Фабиян Бунтиц, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Рентерия, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромау, Марко Янкович, Леандру Андраде, Абделла Зубир, Алексей Кащук, Нариман Ахундзаде.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

ФКСБ: Штефан Тырновану, Валентин Крецу, Сиябонга Нгезана, Джойским Дава Чаконте, Ристо Радунович, Баба Альхассан, Адриан Шут, Давид Микулеску, Мариус Штефэнеску, Флорин Тэнасе, Даниэль Бырлиджа.

Главный тренер: Элиас Хараламбус.