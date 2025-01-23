Лига Европы: «Карабах» проиграл ФКСБ и потерял шансы на выход в плей-офф - ОБНОВЛЕНО
"Карабах" потерпел поражение от румынского ФКСБ в матче VII тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.
Имея в активе лишь 3 очка, "Карабах" досрочно потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
23:38
ФКСБ минимально обыгрывает «Карабах» в матче VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.
На 73-й минуте Адриан Шут оформил дубль (2:3).
23:09
Начался второй тайм матча VII тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).
22:52
Со счетом 2:2 завершился первый тайм матча VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и румынским ФКСБ.
22:38
В матче VII тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" агдамцы вышли вперед со счетом 2:1.
22:00
За первые 7 минут матча между "Карабахом" и ФКСБ забито два гола.
На 1-й минуте полузащитник Леандру Андраде вывел "Карабах" вперед.
Через 6 минут гость сравнял счет.
21:53
Стартовал матч VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).
Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Главным судьей игры выступает словацкий рефери Филип Глова.
"Карабах": Фабиян Бунтиц, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Рентерия, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромау, Марко Янкович, Леандру Андраде, Абделла Зубир, Алексей Кащук, Нариман Ахундзаде.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
ФКСБ: Штефан Тырновану, Валентин Крецу, Сиябонга Нгезана, Джойским Дава Чаконте, Ристо Радунович, Баба Альхассан, Адриан Шут, Давид Микулеску, Мариус Штефэнеску, Флорин Тэнасе, Даниэль Бырлиджа.
Главный тренер: Элиас Хараламбус.