Лига Европы: «Карабах» проиграл ФКСБ и потерял шансы на выход в плей-офф - ОБНОВЛЕНО

"Карабах" потерпел поражение от румынского ФКСБ в матче VII тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Имея в активе лишь 3 очка, "Карабах" досрочно потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

23:38

ФКСБ минимально обыгрывает «Карабах» в матче VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

На 73-й минуте Адриан Шут оформил дубль (2:3).

23:09

Начался второй тайм матча VII тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).

22:52

Со счетом 2:2 завершился первый тайм матча VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и румынским ФКСБ.

22:38

В матче VII тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" агдамцы вышли вперед со счетом 2:1.

22:00

За первые 7 минут матча между "Карабахом" и ФКСБ забито два гола.

На 1-й минуте полузащитник Леандру Андраде вывел "Карабах" вперед.

Через 6 минут гость сравнял счет.

21:53

Стартовал матч VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Главным судьей игры выступает словацкий рефери Филип Глова.

"Карабах": Фабиян Бунтиц, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Рентерия, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромау, Марко Янкович, Леандру Андраде, Абделла Зубир, Алексей Кащук, Нариман Ахундзаде.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

ФКСБ: Штефан Тырновану, Валентин Крецу, Сиябонга Нгезана, Джойским Дава Чаконте, Ристо Радунович, Баба Альхассан, Адриан Шут, Давид Микулеску, Мариус Штефэнеску, Флорин Тэнасе, Даниэль Бырлиджа.

Главный тренер: Элиас Хараламбус.