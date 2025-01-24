Суд заблокировал указ Трампа об ограничении права на гражданство - СМИ

Окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал исполнительный указ президента США Дональда Трампа об ограничении на предоставление гражданства США по праву рождения.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета Seattle Times.

"Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятков лет и не могу вспомнить, когда ответ на заданный вопрос был бы более очевиден. Это вопиюще неконституционный указ", - приводит издание слова судьи Джона Кофинура.

Трамп, вступивший в понедельник в должность президента США, вечером того же дня подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. По сведениям агентства Reuters, документ предусматривает ограничения на предоставление американского гражданства по праву рождения детям нелегальных мигрантов.

На следующий день власти 22 штатов обратились в американские суды для обжалования указа Трампа. 18 штатов и власти округа Колумбия обратились в суд штата Массачусетс, еще четыре штата - в суд штата Вашингтон.