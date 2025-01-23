Захарова: Политику администрации Дональда Трампа в отношении Южного Кавказа пока сложно прогнозировать

Прогнозировать политику администрации Дональда Трампа в отношении Южного Кавказа на данном этапе сложно.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве.

По ее словам, прошлый опыт показывает, что вмешательство нерегиональных игроков, включая США и европейские страны, не приносило положительных результатов для региона.

Москва придерживается позиции, что основой урегулирования конфликта между Баку и Ереваном является комплекс трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, напомнила дипломат, подчеркнув, что Россия поддерживает прямой диалог между Баку и Ереваном и готова оказывать содействие в нормализации отношений, разработке сбалансированного мирного договора, разблокировании транспортных и экономических связей, делимитации и демаркации границ, а также в развитии контактов между гражданскими обществами.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что перспективным механизмом регионального сотрудничества может стать платформа «3+3», объединяющая три южнокавказские страны (Азербайджан, Армению и Грузию) и три соседних государства (Россию, Иран и Турцию).