ХАМАС завтра передаст Израилю список второй группы заложников

Палестинское движение ХАМАС передаст Израилю в пятницу список заложников, которых планирует освободить 25 января.

Как передает ТАСС, это подтвердил глава ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин.

"Завтра мы передадим Израилю имена четверых заложников, удерживаемых нашими бойцами, в обмен на список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в обмен на пленных [заложников]", - подчеркнул Джабарин, его слова опубликованы в официальном Telegram-канале ХАМАС. Глава ячейки движения на Западном берегу также подтвердил, что сам обмен состоится на следующий день после передачи списков - 25 января.