 ХАМАС завтра передаст Израилю список второй группы заложников | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

ХАМАС завтра передаст Израилю список второй группы заложников

First News Media00:00 - Сегодня
ХАМАС завтра передаст Израилю список второй группы заложников

Палестинское движение ХАМАС передаст Израилю в пятницу список заложников, которых планирует освободить 25 января.

Как передает ТАСС, это подтвердил глава ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин.

"Завтра мы передадим Израилю имена четверых заложников, удерживаемых нашими бойцами, в обмен на список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в обмен на пленных [заложников]", - подчеркнул Джабарин, его слова опубликованы в официальном Telegram-канале ХАМАС. Глава ячейки движения на Западном берегу также подтвердил, что сам обмен состоится на следующий день после передачи списков - 25 января.

Поделиться:
176

Актуально

Xроника

Расширен список сведений, относящихся к государственной тайне - РАСПОРЯЖЕНИЕ

В мире

Трамп: США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть

Общество

Погиб военнослужащий азербайджанской армии

Политика

Преподавание в русском секторе истории Азербайджана на госязыке будет ...

В мире

Суд заблокировал указ Трампа об ограничении права на гражданство - СМИ

ХАМАС завтра передаст Израилю список второй группы заложников

Трамп: США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть

Таиланд узаконил однополые браки: Более 200 регистраций за один день

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

В Турции решили снести отель, где произошел пожар

Рахмон провел крупные кадровые перестановки

Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи

Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Суд заблокировал указ Трампа об ограничении права на гражданство - СМИ

Сегодня, 00:18

ХАМАС завтра передаст Израилю список второй группы заложников

Сегодня, 00:00

Лига Европы: «Карабах» проиграл ФКСБ и потерял шансы на выход в плей-офф - ОБНОВЛЕНО

23 / 01 / 2025, 23:51

Трамп: США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть

23 / 01 / 2025, 23:20

Человек, который спас свою страну

23 / 01 / 2025, 23:04

В Геранбое 56-летний мужчина совершил самоубийство

23 / 01 / 2025, 22:20

Погиб военнослужащий азербайджанской армии

23 / 01 / 2025, 21:55

Министерство: учащиеся из русских семей испытывают определенные трудности в изучении предмета «История Азербайджана» на азербайджанском языке

23 / 01 / 2025, 21:42

Преподавание в русском секторе истории Азербайджана на госязыке будет продолжено

23 / 01 / 2025, 21:20

Расширен список сведений, относящихся к государственной тайне - РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 / 01 / 2025, 21:00

Джейхун Байрамов встретился с послом Беларуси в Азербайджане

23 / 01 / 2025, 20:40

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе - ФОТО

23 / 01 / 2025, 20:20

Увеличен численный предел работников аппарата Минсельхоза

23 / 01 / 2025, 20:00

Расширен список юридических лиц публичного права, освобожденных от НДС

23 / 01 / 2025, 19:31

Поиски пропавших на Каспии близ Лянкярана рыбаков продолжаются с помощью вертолета - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 19:15

Бакинский суд вынес решение в отношении капитана корабля, шпионившего в пользу Ирана

23 / 01 / 2025, 19:00

Захарова: Политику администрации Дональда Трампа в отношении Южного Кавказа пока сложно прогнозировать

23 / 01 / 2025, 18:45

В Баку выявлено нелегальное производство лаваша - ФОТО

23 / 01 / 2025, 18:30

Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Юра Борисов и не только - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 18:15

Таиланд узаконил однополые браки: Более 200 регистраций за один день

23 / 01 / 2025, 18:00
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50