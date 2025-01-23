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Трамп: США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть

First News Media23:20 - 23 / 01 / 2025
Трамп: США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть

Соединенные Штаты будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на РФ по Украине.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"И я также намерен просить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти", - сказал Трамп. Он утверждал, что "если бы цена снизилась, то война России и Украины закончилась бы немедленно, прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась".

Трамп также заявил, что страны ОПЕК должны были давно снизить цену на нефть, в таком случае, по его утверждению, конфликт в Украине уже был бы закончен.

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