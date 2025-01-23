Министерство: учащиеся из русских семей испытывают определенные трудности в изучении предмета «История Азербайджана» на азербайджанском языке

Результаты пилотного проекта по преподаванию предмета «История Азербайджана» на государственном языке были проанализированы в конце учебного года и было подчеркнуто, что учащиеся из азербайджанских семей хорошо усваивают предмет на азербайджанском языке.

Об этом сообщили 1news.az в Министерства науки и образования.

Также отмечается, что учащиеся из русских семей (2-3 учащихся в каждом классе) испытывают определенные трудности в изучении предмета на азербайджанском языке и что темы в учебнике нуждаются в переработке и упрощении.

«Несмотря на определенные трудности в преподавании предмета в целом, результаты проекта были оценены в основном положительно», говорится в сообщении.