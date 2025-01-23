​​​​​​​Экс-игрок «Карабаха» вошел в список самых результативных нападающих мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг 100 самых результативных футболистов в официальных матчах 2024 года. Согласно данным, представленным на официальном сайте организации, в этот список попал и бывший нападающий клуба «Карабах» Жуниньо.

28-летний форвард, который зимой перешел в бразильский «Фламенго», отметился 15 голами в национальных чемпионатах и 11 мячами в еврокубках, что позволило ему занять 79-е место в рейтинге. Таким образом, он опередил таких игроков, как новичок «Манчестер Сити» Омар Мармуш и ведущий футболист «Интер Майами» Луис Суарес.

Лидером рейтинга стал шведский нападающий Виктор Йокереш, выступающий за португальский «Спортинг». За минувший год он забил впечатляющие 64 мяча во всех официальных матчах.

Источник: АЗЕРТАДЖ