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Джейхун Байрамов встретился с послом Беларуси в Азербайджане

First News Media20:40 - Сегодня
Джейхун Байрамов встретился с послом Беларуси в Азербайджане

23 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Республики Беларусь в нашей стране Андрея Равкова в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Как сообщили в МИД, министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Андрея Равкова за его плодотворную работу в период пребывания на должности посла в Азербайджане, пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Было подчеркнуто значение контактов на высоком и высшем уровне, взаимных визитов и обмена мнениями в рамках международных платформ для развития существующего стратегического партнерства между двумя странами.

Особое внимание уделено широким перспективам сотрудничества в экономической, торговой и инвестиционной сферах, а также значимости деятельности совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

Была отмечена важность продолжения взаимной поддержки и сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

Посол Андрей Равков поблагодарил за взаимовыгодное сотрудничество и поддержку в период его деятельности в нашей стране и выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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