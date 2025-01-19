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ФИФА отстранила главу Федерации футбола Панамы за оскорбление футболистки сборной

First News Media10:00 - Сегодня
ФИФА отстранила главу Федерации футбола Панамы за оскорбление футболистки сборной

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отстранила от деятельности главу федерации футбола Панамы (FPF) Мануэля Ариаса за оскорбление футболистки сборной страны.

Об этом сообщает официальный сайт федерации.

Срок отстранения составляет шесть месяцев, оно завершится 14 июля 2025 года. Также Мануэля Ариаса оштрафовали почти на $ 11 тыс. В марте минувшего года полузащитница Марта Кокс раскритиковала панамскую женскую футбольную лигу. После этого президент Панамской федерации в интервью назвал её толстой.

В заявлении федерации футбола Панамы отмечается, что Мануэль Ариас принёс публичные извинения спортсменке и признал, что допустил серьёзную ошибку.

Источник: Чемпионат

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