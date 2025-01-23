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Таиланд узаконил однополые браки: Более 200 регистраций за один день

First News Media18:00 - Сегодня
Таиланд узаконил однополые браки: Более 200 регистраций за один день

В Таиланде 23 января вступил в силу ранее принятый закон, легализующий браки между представителями ЛГБТ.

Об этом сообщает Reuters.

Теперь в законе брак определяется как партнерство двух лиц. Из 70 разделов Гражданского кодекса Таиланда исключаются такие слова, как «мужчина», «женщина», «муж», «жена». Взамен используются нейтральные термины, например, «лицо». Однополые пары получают те же права, что и гетеросексуальные, и смогут усыновлять/удочерять детей.

По данным организации Bangkok Pride, не менее 200 пар зарегистрировались в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке на мероприятии по случаю вступления закона в силу. Для брачующихся развернули ковровую дорожку в цветах радуги. ЛГБТ-комьюнити страны надеется достичь 1448 регистраций в первый день.

«Этот закон о равенстве браков знаменует собой начало большего осознания тайским обществом гендерного разнообразия и наше принятие всех, независимо от сексуальной ориентации, расы или религии. Это - наше подтверждение того, что каждый имеет право на равные права», - сказала премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават.

Отметим, что Таиланд стал первой страной среди государств Юго-Восточной Азии и третьей азиатской страной, легализовавшей однополые браки. Тем не менее против принятия закона выступали консервативные партии страны.

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