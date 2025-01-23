В Баку выявлено нелегальное производство лаваша - ФОТО

В процессе проверки, проведенной на предприятии по производству лаваша, принадлежащем физическому лицу Гасымову Ровшану Али оглу и расположенном по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханова, дом 49, выяснилось, что оно действует незаконно.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA), выяснилось, что предприятие не прошло регистрацию в сфере пищевой безопасности, не соблюдается температурный режим в процессе обработки, используемая вода не проходит фильтрацию, не организован склад для сырья и имеются другие нарушения.

По данному факту в отношении физического лица составлен административный протокол, а также принято решение о приостановлении производства.