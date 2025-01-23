Преподавание в русском секторе истории Азербайджана на госязыке будет продолжено

«В последние дни в социальных сетях появились сообщения о том, что в школах с обучением на других языках предмет «История Азербайджана» преподается неправильно. Сообщается, что в последние годы уделяется особое внимание преподаванию азербайджанского языка и улучшению его усвоения».

Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Отмечается, что количество часов, отводимых на азербайджанский язык (государственный язык) в классах, где обучение ведется на других языках, увеличено с 2 до 3 часов в неделю: «В этих классах курсы «История Победы» и «Общая тюркская история», предмет допризывной подготовки преподаются на азербайджанском языке уже четвертый год. В целях расширения возможностей использования и применения азербайджанского языка, как одного из главных символов национальной государственности, обеспечения воспитания обучающихся на других языках в духе уважения к азербайджанскому языку как государственному, истории Азербайджана, национально-духовным ценностям, согласно соответствующему приказу Министерства науки и образования, в 2022-2023 учебном году в 20 школах с обучением на других языках История Азербайджана в 5-х классах в пилотном режиме преподавалась на азербайджанском языке. Институт образования оказал образовательным учреждениям соответствующую методическую помощь в связи с реализацией проекта. В конце 2022-2023 учебного года были изучены результаты реализации проекта, и в 2023-2024 учебном году было рекомендовано в пилотном порядке довести количество указанных школ с преподаванием истории Азербайджана на государственном языке в 5-х классах до 100 по стране, а в 6-х классах продолжить проект, начатый ранее в 5-х классах 20 школ.

Результаты проекта были проанализированы в конце учебного года и было подчеркнуто, что учащиеся из азербайджанских семей хорошо усваивают предмет на азербайджанском языке, учащиеся из русских семей (2-3 учащихся в каждом классе) испытывают определенные трудности в изучении предмета на азербайджанском языке, и что темы в учебнике нуждаются в переработке и упрощении. Несмотря на определенные трудности в преподавании предмета в целом, результаты проекта были оценены в основном положительно. С учетом замечаний, указанных в результатах анализа, был подготовлен новый учебник «История Азербайджана» для 5-х классов по данному предмету, изданный в объеме 105% от числа учащихся и представленный во все государственные общеобразовательные учреждения. Согласно приказу Министерства науки и образования от 14 июня 2024 года, в 5-х классах с обучением на других языках в текущем учебном году преподавание истории Азербайджана началось на государственном - азербайджанском языке.

При реализации вышеуказанного проекта был учтен прогрессивный опыт преподавания различных предметов на разных языках, имеющийся в ряде стран».

В министерстве также отметили, что специалисты предлагают, чтобы в учебниках по литературе в общеобразовательных учреждениях с обучением на других языках, образцы азербайджанской литературы также проводились на языке оригинала - государственном языке. Данный вопрос находится на стадии обсуждения.