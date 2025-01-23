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Лейла Алиева приняла участие в мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе - ФОТО

First News Media20:20 - Сегодня
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняли участие в мероприятии «Ускорение устойчивого развития посредством инноваций и сотрудничества», состоявшемся 23 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившая на мероприятии Лейла Алиева затронула экологические проблемы региона и, в частности, указала, что экологическая ситуация в Каспийском море требует неотложного внимания. Констатировав, что в последние 10 лет наблюдается резкое снижение уровня Каспия, она рассказала о том, что Каспийское море является крупнейшим озером в мире, а озера мира составляют более 40 процентов общих водных ресурсов, и предоставила участникам мероприятия подробную информацию об уникальной экосистеме этого водоема.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева сообщила, что наблюдаемые в Каспийском море проблемы оказывают негативное влияние на популяцию ряда животных, в том числе таких ценных видов, как каспийский тюлень, осетр и лосось. В частности, она отметила, что численность каспийских тюленей значительно сократилась, и подчеркнула важность охраны этого вида животных.

До внимания участников мероприятия также было доведено, что Центр исследований Каспийского моря, представленный IDEA на COP29, создан с целью научного изучения и мониторинга комплексных проблем, наблюдаемых в Каспийском море, а также выдвижения предложений по их возможному решению. Отмечено, что центр будет способствовать укреплению регионального сотрудничества и обеспечению дальнейшей устойчивости Каспийского моря.

В завершение своего выступления Лейла Алиева подчеркнула важность постоянного мониторинга, анализа и поддержки научных исследований для защиты уникальной экологической системы Каспийского моря и призвала международных экспертов, представителей исследовательских центров и другие заинтересованные стороны реализовать совместные проекты и инициативы в этом направлении и наладить сотрудничество.

Отметим, что на мероприятии, в котором приняли участие дальновидные лидеры, новаторы и заинтересованные лица для поиска инновационных решений наиболее актуальных проблем современности, выступили функционирующие в соответствующей сфере высокопоставленные представители организаций из различных стран.

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