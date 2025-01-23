Погиб военнослужащий азербайджанской армии

В Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о гибели в результате выстрела из огнестрельного оружия военнослужащего Н-ской воинской части министерства обороны Азербайджана Джамала Низами оглу Гусейнова.

Об этом сказал Trend старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

"На основании поступившей информации сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, представляющие значимость для дела, а также выполнены другие необходимые действия.

По данному факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены другие следственные действия.

Расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства", - сказал Фирад Алиев.