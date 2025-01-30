В Баку обнаружены боеприпасы - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе посёлка Баладжары Бинагадинского района города Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана.

Согласно информации, по данному факту немедленно была направлена оперативная группа Специальной службы по разминированию (ССР) Министерства по чрезвычайным ситуациям для проведения работ на месте происшествия.

После проведения соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов, при осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженные боеприпасы включают 2 ручные гранаты РГД-5 и 2 устройства для подрыва УЗРГ, пригодные для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты с места происшествия и обезврежены специалистами оперативной группы Специальной службы по разминированию (ССР).

При дополнительном осмотре места происшествия и ближайших окрестностей не были обнаружены другие опасные или подозрительные предметы.