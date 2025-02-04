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Около 10 человек погибли в перестрелке у школы в Швеции - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:20 - Сегодня
Около 10 человек погибли в перестрелке у школы в Швеции - ОБНОВЛЕНО

Около 10 человек погибли в перестрелке у школы в Швеции.

Как передает ТАСС, об этом сообщает полиция.

"В результате инцидента погибли около 10 человек. В настоящее время мы работаем над идентификацией. Общее число пострадавших на данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.

На пресс-конференции представители полиции добавили, что стрелявший убит. Он действовал в одиночку, его мотивы неизвестны. Правоохранители рассказали, что обнаружили пять человек с огнестрельными ранениями, но не называют возраста раненых.

В ряде шведских СМИ появились сообщения, что стрелявший - 35-летний мужчина, который ранее не был известен полиции. У него было разрешение на владение огнестрельным оружием.

17:17

На территории школы Campus Risbergska в городе Эребру в центральной Швеции проводится полицейская операция после появления сообщений о стрельбе. Об этом сообщает SVT.

Телеканал сообщает, что речь идет о стрельбе из автоматического оружия. В полиции отметили, что дело касается «совершения тяжкого насильственного преступления».

Сообщается о пяти пострадавших.

На месте происшествия работают спасательные службы и машины скорой помощи. Местным жителям рекомендуется держаться подальше от района школы и оставаться в своих домах. Часть ведущей в школу улицы закрыта.

Источник: РИА Новости

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