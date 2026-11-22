В индийском штате Манипур после употребления контрафактного алкоголя погибли не менее 15 человек, еще более 180 госпитализированы.

Как передает 1news.az со ссылкой на India Today, об этом сообщил главный министр штата Кхемчанд Юмнам.

«Я поручил руководству обеих больниц обеспечить пациентам наилучшую медицинскую помощь и всю необходимую поддержку», — написал глава правительства в соцсети X.

По его словам, власти проведут расследование произошедшего.

По данным местных медиа, у многих госпитализированных наблюдаются симптомы, характерные для отравления метанолом.

Правительство штата направило в район, где проживают пострадавшие, дополнительную медицинскую бригаду и необходимые лекарственные препараты.