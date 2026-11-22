Франческо Скеттино, капитан круизного лайнера Costa Concordia, который был самым крупным пассажирским судном, когда-либо терпевшим крушение, был досрочно освобожден из тюрьмы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на La Nazione, мужчина вышел из тюрьмы на 6,5 года раньше времени. Он покинул место заключения 20 ноября.

Крушение 15-палубного лайнера более чем с 4 200 человек на борту, включая 108 российских туристов, произошло в ночь на 14 января 2012 года у берегов небольшого итальянского острова Джильо в Тирренском море. Жертвами трагедии стали 32 человека.

Как установило следствие, судно подошло слишком близко к берегу и столкнулось с подводной скалой. В итоге в левом борту образовалась 53-метровая пробоина. После этого лайнер начал набирать воду и сел на мель.

Причиной катастрофы стала халатность Скеттино. Его вина усугублялась тем, что он покинул терпящее бедствие судно. Капитан был признан виновным в непреднамеренном убийстве, причинении вреда здоровью, крушении и оставлении судна и приговорен к 16 годам тюрьмы. Отбывать наказание мужчина начал после окончательного подтверждения приговора в Кассационном суде в мае 2017 года.