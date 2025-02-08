В Азербайджан будут завезены специальные шприцы для борьбы со СПИДом.

Как сообщает Trend, в связи с этим министерство здравоохранения Азербайджана уже начало соответствующие работы.

Так, для Республиканского центра борьбы со СПИДом будут закуплены шприцы с "низкой мертвой зоной", которые поставляются среди бенефициаров проекта "снижение вреда" в целях профилактики ВИЧ-инфекции.

Министерство спрогнозировало, что на указанную продукцию будет потрачено 732 тысячи манатов.