Блок ХДС/ХСС хочет создать коалицию с социал-демократами

Победивший на выборах в Бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) стремится к созданию правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и проведет с ней переговоры.

Об этом сообщил журналистам в Берлине кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц, сообщает ТАСС.

«Мы стремимся к «черно-красной коалиции» (по цветам партий - прим. ТАСС) и в ближайшие дни проведем переговоры», - заявил он.