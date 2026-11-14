Участник потасовки с Двалишвили выступит вместо Умара Нурмагомедова на турнире RAF

21-летний грузинский борец вольного стиля Саба Лазишвили, близкий друг бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили, встретится с 46-летним экс-претендентом на титул UFC американцем Юрайей Фейбером на турнире RAF 14, который состоится 14 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Лазишвили заменит россиянина Умара Нурмагомедова, который, предположительно, находится под арестом в ОАЭ после драки с Двалишвили.

По имеющимся данным, российский боец ММА Усман Нурмагомедов приговорён к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч дирхамов (около 6,7 млн рублей) по делу о массовой драке с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Аналогичный приговор вынесен одному из сопровождавших его мужчин.



Двалишвили и его товарищ Саба Лазишвили тюремного срока избежали: каждому назначен штраф в размере 50 тысяч дирхамов — предположительно за распространение видеозаписей инцидента. По информации брата Лазишвили, грузинских спортсменов должны были освободить 13 ноября; штрафы за них, как ожидается, погасит организатор турнира Real American Freestyle.



Инцидент произошёл 11 ноября в холле одного из отелей Абу-Даби: во время интервью Нурмагомедов подошёл к Двалишвили и ударил его, после чего между членами обеих команд вспыхнула массовая потасовка. Полиция задержала десять человек и передала материалы в прокуратуру.

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