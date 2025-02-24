Дания дополнительно направит на гуманитарную поддержку Украины $56,81 млн

Правительство Дании выделяет Киеву дополнительно 405 млн крон ($56,81 млн) на гуманитарную помощь и восстановление страны.

Об этом сообщил МИД королевства.

В сообщении отмечается, что, по оценкам ООН, в 2025 году в гуманитарной помощи будут нуждаться почти 13 млн человек - более трети нынешнего населения Украины.

С февраля 2022 года королевство направило €7,2 млрд на военную поддержку Украины и около €709 млн - на гражданскую помощь.

Источник: ТАСС