Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации 21-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Лас-Вегаса.

Как сообщает 1news.az, он преодолел круг за 1 минуту 33,893 секунды.

Вторым стал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — напарник Антонелли по команде Джордж Расселл.

При этом основную гонку итальянец начнет с шестой позиции: он получил штраф в пять мест на стартовой решетке за замену элементов силовой установки.

Напомним, Антонелли в начале ноября досрочно стал чемпионом «Формулы-1» текущего сезона.