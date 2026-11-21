Число нападений на суда в Ормузском проливе и прилегающих районах в октябре и ноябре текущего года достигло самого высокого уровня с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Как передает 1news.az, об этом пишет ABC News со ссылкой на экспертов.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), в октябре в районе Ормузского пролива был зафиксирован 31 случай нападения, а к 18 ноября — еще около 19. Таким образом, только за ноябрь число инцидентов приблизилось к 20. Для сравнения: с марта по сентябрь UKMTO зарегистрировал в общей сложности 53 происшествия. Согласно данным управления, большинство атакованных танкеров находились в южной части Ормузского пролива, ближе к побережью Омана.

Международная морская организация ООН (IMO) приводит более низкие показатели: в октябре и ноябре — 34 случая нападения в районе пролива. При этом с начала войны организация насчитала 138 атак на суда по всему Ближнему Востоку.

По мнению экспертов, нападения могут быть направлены на срыв усилий США по восстановлению бесперебойных поставок нефти через стратегически важный морской маршрут, несмотря на объявленную Ираном блокаду. Они считают, что Тегеран стремится сделать альтернативные маршруты транспортировки нефти более опасными и дорогостоящими, чтобы усилить давление на Вашингтон.

В Международной кризисной группе считают, что крупные нефтяные танкеры, по всей видимости, становятся одной из главных целей атак независимо от того, пересекают они пролив или находятся в других районах Персидского залива.

Таким образом Тегеран хочет препятствовать использованию супертанкеров и продемонстрировать неспособность США гарантировать безопасность судоходства в регионе, несмотря на их военно-морское превосходство.

«В конечном счете опасность заключается в том, что эта эскалация приведет к гораздо более масштабным перебоям в региональном судоходстве и работе энергетической инфраструктуры, последствия которых затронут мировую экономику», — предупреждают эксперты.