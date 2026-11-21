Азербайджанский боец смешанных единоборств Тахир Абдуллаев в полусреднем весе победил австралийца Джейка Мэттьюза в предварительном карде турнира UFC Fight Night 294 в Дохе.

Как сообщает 1news.az, бой продлился все три раунда, после чего судьи единогласным решением присудили победу азербайджанскому спортсмену со счетом 30:27, 30:27 и 29:28.

Отметим, что это второй бой Т. Абдуллаева в UFC. В своем первом поединке в рамках промоушена, который прошел в Баку, он одержал досрочную победу в третьем раунде над Джеферсоном Насцименто.