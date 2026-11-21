В Гяндже суд вынес приговор женщине, которая уклонялась от уплаты алиментов на содержание собственного ребёнка.

Как сообщает 1news.az, Гусейн Намазов женился в 2011 году, а в 2014-м у пары родился ребёнок. В 2019 году брак был расторгнут, и по решению суда с отца ежемесячно взыскивались алименты в размере 220 манатов до достижения ребёнком 18 лет. Общая сумма выплат была определена в 28 800 манатов. Однако Г. Намазов договорился с бывшей супругой и с учётом инфляции выплатил ей 40 000 манатов. Поскольку сумма была погашена полностью, Исполнительное управление по городу Сумгайыт прекратило производство по данному исполнительному документу.

В 2022 году Г. Намазов узнал об ухудшении психологического состояния малолетнего сына и обратился в Кяпазский районный суд города Гянджи с требованием забрать ребёнка у матери и передать под свою опеку. Суд удовлетворил иск — ребёнок был изъят у матери и передан отцу. Кроме того, отец потребовал возврата неизрасходованной части ранее выплаченных алиментов.

По решению суда с 2023 года на женщину была возложена обязанность ежемесячно выплачивать 220 манатов алиментов в пользу отца до совершеннолетия ребёнка. Также суд постановил взыскать с неё 31 382 маната — неизрасходованную часть из ранее выплаченных 40 000 манатов. Однако женщина уклонилась от выполнения судебного решения. Г. Намазов вновь обратился в суд с требованием привлечь её к ответственности.

По приговору Гянджинского городского суда женщина была осуждена на 1 год и 9 месяцев ограничения свободы с применением электронного браслета.