20th Century Studios снимет сиквел «Один дома», в который вернется Маколей Калкин.

Фильм с повзрослевшим Кевином находится на ранней стадии разработки, пишет 1news.az со ссылкой на Deadline.

Сценаристами и продюсерами выступают Сет Роген и Эван Голдберг. Подробности сюжета пока неизвестны.

Год назад Калкин говорил, что не против был бы вернуться к роли Кевина МакКалистера в сиквеле «Один дома». Он предлагал показать взрослого героя, который растит ребенка в одиночку, но не уделяет ему должного внимания.

Однажды ребенок так сильно обижается на отца, что не пускает того в дом и расставляет ловушки.

При этом режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус заявлял, что не хочет перезапускать франшизу.

«Я считаю, что «Один дома» существует как нечто уникальное, как особенный момент в истории, который невозможно повторить. Я считаю ошибкой пытаться вернуться и воссоздать то, что мы сделали 35 лет назад. Думаю, лучше оставить этот проект в покое», — отмечал Коламбус.