Госдеп озвучил итоги встречи делегаций России и США в Стамбуле

Делегации России и США в ходе переговоров в Стамбуле определили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

«Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и услугам по контрактам, а также необходимость обеспечить стабильный и устойчивый кадровый состав посольства США в Москве», — заявили в Госдепе.

Делегации встретились 27 февраля в Стамбуле. Американскую возглавила заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, российскую — директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, которого называют кандидатом на пост посла в Вашингтоне.

Коултер и Дарчиев договорились провести следующую встречу по этим вопросам в ближайшем будущем, дата и место пока не определены, сообщили в Госдепе.

Переговоры продлились 6,5 часов. Они проходили в резиденции генерального консула США в районе Арнавуткёй.

Итоги встречи в Стамбуле «так или иначе будут представлены», заявили в Кремле. Как отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, переговоры проходили «на экспертном уровне», их цель — приблизить стороны «к преодолению возникших разногласий» и «укреплению мер доверия». Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров называл темой встречи в Стамбуле работу посольств в Москве и Вашингтоне.

Предыдущая встреча представителей России и США прошла в Эр-Рияде 18 февраля. На ней стороны договорились возобновить сотрудничество, в том числе в энергетике и космосе, восстановить число дипломатов и начать работу спецпредставителей по Украине.

Источник: РБК