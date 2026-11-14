Задержан мужчина, совершивший грабеж в пассажирском автобусе

В одном из автобусов на территории Ясамальского района Баку были похищены деньги и мобильный телефон, принадлежавшие пассажиру.

Об этом сообщили АПА в пресс-службе МВД.

Сообщается, что в результате проведенных полицией мероприятий был задержан Н. Аскеров, ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками, который совершил грабеж.

При обыске у него также были обнаружены наркотики, приобретенные для личного употребления.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.