В Азербайджане могут ликвидировать некоторые госпредприятия

В целях снижения нагрузки на государственный бюджет и укрепления финансовой дисциплины предлагается рассмотреть вопрос ликвидации или приватизации некоторых государственных предприятий.

Как сообщает Oxu.Az, этот вопрос отражён в заключении Счётной палаты на проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Отмечается, что целесообразно принять необходимые меры для улучшения финансового положения государственных предприятий, не выплачивающих дивиденды, в том числе дочерних компаний.

Счётная палата считает целесообразным рассмотреть вопросы оптимизации, структурной реорганизации, ликвидации или приватизации государственных предприятий, которые без объективных причин не могут получать доходы, а также на протяжении последних лет продолжают оставаться нерентабельными.