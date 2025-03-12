Исмаил Серагельдин: Дискуссии на Глобальном Бакинском форуме будут открытыми и откровенными

В Глобальном Бакинском форуме примут участие более 400 человек, сообщил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что в форуме, который пройдет 13-15 марта, примут участие действующие и бывшие главы государств и правительств, а также ученые и эксперты из более 50 стран.

«Предстоящие три дня дискуссий будут открытыми и откровенными, чтобы попытаться получить от аудитории опыт, мысли и идеи. Этот год является исключительным, потому что международные отношения претерпели серьезные изменения и на них повлиял ряд решений, принятых президентом США за последние пару месяцев», - сказал он.