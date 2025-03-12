Азербайджан может стать глобальным энергетическим центром

Азербайджан может стать одним из ключевых энергетических центров мира, заявила член правления Международного центра Низами Гянджеви Джин Бадершнайдер сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, большой потенциал страны, в том числе в альтернативной энергетике, создают уникальные возможности для превращения страны в глобальный энергетический центр.

"Мир меняется, мы сталкиваемся с серьезными глобальными вызовами, включая изменение климата, которые требуют активных действий, и Азербайджан играет важную роль в решении этой проблемы», -сказала она.