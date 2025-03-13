Хикмет Гаджиев: Для обеспечения мира в регионе Армении необходимо изменить конституцию

Для обеспечения мира в регионе Армении необходимо изменить конституцию.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, преступления против человечности и другие деяния, совершенные Арменией во время оккупации, не должны быть забыты: «Как отметил сегодня господин Президент в своей речи, территориальные претензии Армении к Азербайджану все еще остаются в ее конституции. Поэтому в конституции Армении есть моменты, которые должны быть изменены. Это должно в конечном итоге обеспечить основу для устойчивого мира в регионе. Потому что изменение конституции стран в вопросах разрешения конфликтов — не редкость в международных отношениях».