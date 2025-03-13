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Экс-спецпредставитель Китая по европейским вопросам о Глобальном Юге, БРИКС, ООН и двойных стандартах

Ялчин Алиев15:20 - Сегодня
Экс-спецпредставитель Китая по европейским вопросам о Глобальном Юге, БРИКС, ООН и двойных стандартах

Мы говорим о многополярном мире, однако столкнулись с хаосом.

Об этом заявил бывший спецпредставитель правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо, выступая на панели «Геополитические изменения: ответственное партнерство против соперничества» в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности»

«Скоро мы отметим 80-летие ООН, и Китай предлагает взглянуть на историю. За прошедшие годы Китай сделал все, чтобы укрепить Организацию, и мы считаем, что нам не нужно разваливать ООН и вновь изобретать колесо. Необходимо укрепить Организацию, усовершенствовать в ней управление и другие механизмы. Надо обратить внимание на следующее: Глобальный Юг обладает мощностью 40% всего мира, есть формат БРИКС, объединяющий 30% экономической мощи мира. Это надо уважать и признавать», - сказал он.

Ву Хонгбо также напомнил, что после избрания президентом Трамп позвонил руководителю Китая: «Наш руководитель сказал, что у нас есть разногласия, но есть и совпадения, наши страны могут быть друзьями и партнерами. Подчеркивалось, что конфронтация, вражда, соперничество - это не вариант. Мы не хотим никого опережать, но хотим сохранить свое развитие. После этого США ввели в отношении Китая тарифы».

Говоря об ЕС, он отметил, что его страна считает Евросоюз важным экономическим партнером, но тот воспринимает Китай как конкурента и пытается ограничить его действия.

«Мы же хотим видеть в них надежных партнеров. Если каждая сторона будет тянуть одеяло на себя, мы не достигнем положительных результатов, сотрудничество должно быть искренним. Важно обещания превращать в реальные действия. Некоторые страны выборочно реализуют решения Совбеза ООН и применяют при этом двойные стандарты. Мы должны отойти от этого, необходимо исправить ситуацию, устранить историческую несправедливость в отношении стран, особенно стран Африканского континента», - резюмировал Ву Хонгбо.

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