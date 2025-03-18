18 марта под председательством Мазахира Панахова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала были утверждены протоколы заседаний комиссии, состоявшихся 12 и 14 февраля.

Затем был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав окружных избирательных комиссий по некоторым избирательным округам. По итогам обсуждений было принято решение об изменении состава окружных избирательных комиссий первого Ясамальского номер 15, Нариманов-Низами-Бинагадинского номер 18, второго Сумгайытского номер 43 и Астаринского номер 79 избирательных округов.

На заседании, прошедшем с участием медиа-субъектов, также были обсуждены текущие вопросы.