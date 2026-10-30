Эрдоган принял в Анкаре главу МИД Азербайджана
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.
Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили нынешнее состояние азербайджано-турецких отношений и отметили важность дальнейшего укрепления союзнических связей.
Кроме того, состоялся обмен мнениями о перспективах расширения сотрудничества в рамках ОТГ, укреплении единства и солидарности тюркского мира, а также по актуальным региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Ankara sammiti çərçivəsində Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən qəbul edilib. Qəbul zamanı, Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlərin cari vəziyyəti müzakirə olunub. İki ölkə arasında müttəfiqlik əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, türk dünyasının birliyinin və həmrəyliyinin gücləndirilməsi, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 30, 2026