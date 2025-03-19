Обсуждено расширение сотрудничества с корпорацией ExxonMobil - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с вице-президентом корпорации ExxonMobil Джоном Ардиллом.

Было подчеркнуто, что благоприятная деловая и инвестиционная среда Азербайджана и высокий интерес иностранных компаний к нашей стране позволяют реализовывать важные проекты регионального и глобального масштаба совместно с международными партнерами.

На встрече было отмечено многолетнее плодотворное сотрудничество с ExxonMobil в сфере энергетики, а также обсуждены возможности расширения сотрудничества.