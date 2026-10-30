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ЦБА усиливает контроль над финансовыми потоками

Редакция 1news11:40 - Сегодня
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ЦБА усиливает контроль над финансовыми потоками

Милли Меджлис принял в третьем, окончательном, чтении поправки, предусматривающие расширение полномочий Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по надзору за финансовыми институтами.

Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, ЦБА будет периодически оценивать риски финансовых институтов и финансовых групп в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Повторная оценка будет проводиться при существенных изменениях в управлении или деятельности финансового института либо входящей в него группы. В частности, это касается реорганизации, смены бенефициарных владельцев, изменения видов деятельности, клиентской базы или географии операций, а также увеличения интенсивности или объема операций на 40% и более по сравнению с предыдущим календарным годом.

Частота и интенсивность надзорных мероприятий будут определяться с учетом выявленных рисков, эффективности внутренних правил и механизмов контроля финансовых организаций, а также рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения на национальном уровне.

Надзор будет распространяться не только на отдельные финансовые институты, но и на финансовые группы в целом, включая банки, страховые и перестраховочные компании, инвестиционные компании и фонды, а также управляющих ими лиц.

Кроме того, ЦБА получит право запрашивать у финансовых институтов и групп документы и информацию в письменной форме. Они должны будут предоставлять запрошенные материалы в срок, установленный регулятором.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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