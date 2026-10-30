В Азербайджане назначен новый заместитель министра финансов.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, новым заместителем министра финансов стал Садиг Алиев.

Таким образом, число заместителей министра финансов достигло 4.

Отметим, что Садиг Алиев начал трудовую деятельность в 2005 году в частном секторе. С 8 января 2026 года работал директором Государственного казначейского агентства при Министерстве финансов.

С. Алиев является членом Правления Всемирной ассоциации государственных служб занятости (WAPES).