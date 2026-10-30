Стоимость золота обрушилась

Стоимость золота опустилась ниже 3900 долларов за тройскую унцию впервые с начала октября 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex.

Цена на драгоценный металл в пятницу, 30 октября, ускорила снижение до более чем три процента. За день драгоценный металл подешевел на 131,15 доллара. На минимуме цены обрушивались ниже 3900 долларов.

Глава отдела стратегии процентных ставок и валютных рынков в Азии в JPMorgan Private Bank Юйсюань Тан заявила, что с учетом ожидаемого снижения базовой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США мировые цены на золото могут упасть еще сильнее.