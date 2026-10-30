Хакерская атака на криптобиржу Binance: ущерб составил $6,3 млрд

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила о приостановке всех операций по пополнению и выводу средств на фоне подозрений в хакерских атаках.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу биржи.

По предварительным данным расследования, причиной инцидента мог стать скомпрометированный ноутбук инженера DevOps. Через него злоумышленники получили доступ к сервисному контейнеру и провели несанкционированные транзакции.

При этом в компании заявили, что признаков утечки приватных ключей криптокошельков не обнаружено.

Предварительный ущерб оценивается в $6,3 млрд. Совместно с партнерами Binance удалось заморозить около $3 млрд в криптоактивах.

В компании заверили, что полностью покроют убытки за счет фонда SAFU и собственных средств, подчеркнув, что средства пользователей находятся в безопасности и будут возмещены в полном объеме.